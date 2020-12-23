وزير الرياضة ومؤمن زكريا يدعمان ناشئ الإسماعيلى المصاب بالسرطان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافتة إنسانية وفى استجابة سريعة حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومؤمن زكريا نجم الأهلى، على دعم لاعب الناشئين فى النادى الإسماعيلي يوسف مؤمن بعد إصابته بالسرطان، حيث أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الوزير ومؤمن تواصلا مع والده بعد عرض فيديوهات للناشئ عبر قناة on time sprt1 .

كما ساند جمهور الإسماعيلى لاعب الناشئين يوسف مؤمن بعد إصابته بالسرطان، وعلق حسنى عبد ربه نجم منتخب مثر والإسماعيلى السابق، على الواقعة خلال مداخلة: "ده اختبار من عند ربنا وقدر ربنا ممكن ييجى لأى حد ويوسف أعتبره زى ابنى.. وإدارة النادى الإسماعيلى خدوا اللقطة ومعملوش حاجة معاه.. ولكن أنا حضرت ودعمتهم وبقدم له المساعدة.. وبناشد رئيس نادى الإسماعيلى ومش طالعين نشحت على يوسف وبالعكس دة واجب علينا أنه نساعدة".

كما تحدث ناشئ الإسماعيلي عن إصابته بالسرطان ومعاناته مع المرض، متمنيا رؤية محمد صلاح النجم الدولى المصري فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأضاف: محتاجين اللاعب يتعالج على نفقة الدولة.. وعنده مرض خطير جدا وأسرته ناس على قدها.. ووالده صارف عليه 120 ألف جنيه والإسماعيلى مطلعش لهم جنيه.. والمهندس إبراهيم اتصل بوالده وقال له: "اللى انت عاوزه ولم يقدموا أى حاجة"، وبعد اذن حضرتك.. اللى عاوز يعمل يعمل فعلى وحق على النادى وحق الأسرة اللى محتاجة مش بيشحتوا من حدا.. متكفل بانه يكمل تدريبة فى النادى عندى ومتكفل بمصاريف المواصلات للنادى واى حاجة.. والنادى الإسماعيلى نزل صورة لمؤمن وشالوا اللوجو بتاع النادى بتاعى".

وعلق مؤمن رمضان والد اللاعب يوسف خلال المداخلة: "ناس كتير اطمنت على يوسف وده ابتلاء كبير من ربنا والحمد لله.. وزملائه بيجوا يدعموه كل يوم من تحت المنزل".