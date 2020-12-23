شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: ساسى طلب 2.5 مليون يورو والشرط الجزائى أزمة مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فاروق، نجم الأهلى السابق، أن الليبى مهند عون، وكيل فرجانى ساسي، طلب أن يكون العقد الجديد للاعب مع الزمالك غير شامل الضرائب.

وقال محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "مهند يريد حصول اللاعب على 2.5 مليون يورو فى الموسم الواحد ويتحمل الزمالك قيمة الضرائب وهو ما يعنى قيام الزمالك بدفع أكبر من 3 ملايين يورو فى الموسم الواحد للاعب، وهو مبلغ كبير للغاية بالمقارنة بإمكانات النادى المادية خلال هذه الفترة".

وأضاف فاروق: "كما طلب وكيل اللاعب وضع بند خاص فى عقد اللاعب الجديد مع الفريق يقضى بحصوله على مبلغ 200 ألف يورو مكافأة خاصة حال حصول الفريق على بطولة دورى أبطال أفريقيا".

وتابع محمد فاروق أن مسئولى الزمالك استقروا على وضع شرط جزائى فى عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق بعد تعديل عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق: "الزمالك يرغب فى وضع 6 ملايين يورو كشرط جزائى فى عقد اللاعب، إلا أن مصطفى محمد يريد تخفيض المبلغ إلى 4 ملايين يورو".

وأوضح فاروق: "مصطفى فتحى اشتكى باتشيكو لعبدالحليم على مدير الكرة بسبب تجاهل المدرب للاعب خلال الفترة الماضية، وباتشيكو أكد للاعب بأنه لا يتدرب بجدية ولا يتطور على الإطلاق وأصبحت العلاقة بين الطرفين فى طريق مسدود".