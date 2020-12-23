شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن زيادة قوائم الأندية: سلبياتها أكثر من إيجابياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق المقاصة، على قرار اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بزيادة عدد القوائم من 30 لاعبا إلى 35 لاعبا بدءا من يناير المقبل، من أجل مساعدة الأندية في التعامل مع ضغط المباريات والغيابات الناجمة عن إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات خاصة إن فريقه يقيد 23 لاعبا في قائمته بالموسم الحالي، ولديه عدد شاغر لم يستغله في القائمة، مشيرا إلى أن زيادة قوائم الأندية سيحدث زحمة في قوائم الأندية ويتسبب في رفع الأعباء المالية على الأندية نظير إبرام تعاقدات جديدة من شراء لاعبين وتحمل رواتبهم.

وتابع أن هناك أندية لا تستطيع دفع مبالغ طائلة لشراء لاعبين جدد، وهناك لاعبين لن تستفيد منها الأندية بسبب كثرة المسجلين في القائمة، مشددا على أن القرار سلبي لأن سلبياته أكثر من إيجابيته. وأضاف أن القرار ستكون عواقبه تكبيد خزائن الأندية أموال إضافية، لاسيما أنه لن يستفيد من القرار كل الأندية.

وعن الفوز على طلائع الجيش بالجولة الثالثة للدوري، أكد أنه مكسب مهم لأن اللاعبين كانوا في طريقهم لفقدان الثقة، وكان من الممكن أن يلعبوا مباراة المصري القادمة مضغوطين حال تلقيهم الخسارة الثالثة من الطلائع، مشيرا إلى أن فريقه تأثر بآثار الهزيمتين من الأهلي وإنبي بالجولتين الأولى والثانية، ولكن دخل المباراة بعد مرور ثلث ساعة ونجح في فرض سيطرته على المباراة.

وحمل إبراهيم تراجع أداء فريقه في الجولتين الأولتين بسبب العودة متأخرين للتحضير لانطلاقة الدوري، واستغلوا مباريات الدوري لتكون الوسيلة الوحيدة لرفع اللياقة البدنية للاعبين، مع زيادة الجرعات التدريبية لرفع اللياقة البدنية للاعبين.