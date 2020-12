شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لن أهاجم أحمد مجاهد وعلى الكاف احترام القانون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد شوبير: "لن أشن هجوما على رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة"، مضيفا: "مش بهاجم أحمد مجاهد حتى لو طريقة عمله مش بتعجبني وعلى والكاف احترام القانون المصرى".

وأضاف شوبير فى برنامج ملعب on time sport, على قناة on time on time sport أن المادة 16 من القانون تؤكد الحق فى إجراء انتخابات من شهر يوليو حتى 31 أكتوبر، ومن حق الجمعية العمومية الدعوة لانتخابات ومن بعدها سينتهى الأمر، مضيفا: "الفيفا تتبع القانون السويسري والذى يلزم أن يكون 70% من الموظفين فى المنظومة من سويسرا، والفيفا يحترم القانون السويسري والكاف يحترم القانون المصري".

وأضاف شوبير: "ظروف كورونا تسببت فى أن تكون اختيارات أى دولة حسب الحكومات، وأن يكون النظام فى جميع الدول خاص بكل نظام دولة على حدة، حسب انتشار الجائحة ولهم الحرية فى القرار بإلغاء المسابقة أو استكمالها وجميعها من اختصاصات الحكومات".

وتحدث أحمد شوبير عن فوز بيراميدز بهدف على الاتحاد الليبي فى أول مبارياته بالكونفدرالية الأفريقية قائلا: "لازم أحيي شريف إكرامي على مستواه.. وللأسف مستمتعتش بمستوى باقي الفريق ولسه رمضان صبحي مجبش فورمته؟".