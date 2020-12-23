شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الثلاثية: مجاهد وزع الأدوار علينا ونحاول هيكلة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة قام بتوزيع الملفات بينه وبين زميله باللجنة محمد الشواربى، خلال الاجتماع الذى عقد مساء الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وأضاف عوض، خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون، الذى يقدمه أحمد شوبير، أن وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية عرض علينا رؤيته لهيكلة الاتحاد المصرى، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت تدرس عدد من السير الذاتية للجهازين الفنيين لتشكيل منتخبى 2003 و2006.

واختتم عضو اللجنة الثلاثية أنهم يقومون بدراسة الموقف حاليا لتنظيم مئوية تليق بتاريخ وقيمة الاتحاد المصرى خلال عام 2021.

فى السياق ذاته، تتقدم اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بطلب لوزارة الرياضة ومجلس الوزراء من أجل الحصول على استثناء لإقامة الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، فى ظل قرار إيقاف الجمعيات العمومية العادية وغير العادية حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.