شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: طلعت يوسف يقدم كرة هجومية وسيعيد الدراويش لأمجاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، عن طلعت يوسف المدير الفني للفريق بعد الحديث عن اعتماده على الكرة الدفاعية في طريقة اللعب. وقال وحيد في تصريحات تليفزيونية إن طلعت يوسف يقدم كرة هجومية راقية وظهرت مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي، وقادر على إعادة الإسماعيلي لأمجاده ويجعله منافسا قويًا على كل البطولات.

وتابع أن كل الظروف مهيئة لطلعت يوسف لكي يبدع ويتألق، مشيرًا إلى أن تغيير المدربين أثر بالسلب على طريقة لعب الإسماعيلي المعروفة عنه.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى، المران أقيم تحت أنظار محمد وهبة المدرب العام الجديد وعضو الجهاز الفنى الذى يقوده طلعت يوسف.

وخاض لاعبو الإسماعيلي الأساسيين تدريبات استشفائية فى المغطس، من أجل تجنب شعورهم للإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات، وخاض باقى لاعبى الفريق تدريبات خططية بشكل طبيعى قبل أن يختتم بتقسيمة للوقوف على قدرات كل لاعب، وشهد المران مشاركة إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق فى جانب من التدريبات الجماعية.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، والكابتن محمد وهبة مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمي، والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف والذى تم الاتفاق فيه على العديد من النقاط وآلية العمل بالمرحلة المقبلة وكيفية عودة الإسماعيلى لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات.