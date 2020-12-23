شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة عن مفاوضات القلعة الحمراء مع والتر بواليا: اسألوا الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء قوية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نظرائهم في الجونة من أجل الحصول على خدمات الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الساحلي، والذي يقدم مستويات قوية في الموسم الماضي ويستمر تألقه بالموسم الحالي، في ظل وجود رغبة لدى لجنة التخطيط بالأهلي في التعاقد مع مهاجم سوبر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتواصل ”الخليج 365” مع حسام الزناتي، المدير الرياضي بالجونة، لمعرفة حقيقة مفاوضات الأهلي لشراء والتر بواليا، ليرفض الرد ويؤكد أن الأهلي من يُسأل عن المفاوضات بشأن المهاجم الزامبي، وهو ما يفتح باب التكهنات أمام انضمام بواليا للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة من عدمه.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

وهناك أكثر من لاعب أجنبي مرشح لتدعيم صفوف الأهلي أبرزهم الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والجابوني لابا كودجو لاعب العين الإماراتي والكونغولي جاكسون موليكا لاعب ستاندرلييج البلجيكي والجنوب أفريقي كيجان دوللي لاعب مونبيليه الفرنسي، وأخيرا الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة.