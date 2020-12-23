شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة: زيادة قوائم الفرق يتسبب فى تخمة وتكدس.. والفائدة للكبار فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، على قرار اتحاد الكرة بإضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة 35 لاعبا بدلا من 30 فقط، مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا، وتعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، مع الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

وأكد عبد الواحد فى تصريحات له لـ"الخليج 365" أن قرار زيادة قوائم الفريق، سيصب فى مصلحة الفرق الكبرى المشاركة فى البطولات الأفريقية فقط، أما باقى الفرق فسيمثل هذا القرار ضرر لهم، لأنه سيتسبب فى تكدس وتخمة من الصعب على أى مدير فنى أن يقود تمرين لأكثر من 38 لاعب بعد ضم الثلاث أو الأربع ناشئين، فى حين إنه يحتاج لـ 16 لاعب فقط فى كل مباراة.

وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تقدمت بطلب لوزارة الرياضة ومجلس الوزراء من أجل الحصول على استثناء لإقامة الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، فى ظل قرار إيقاف الجمعيات العمومية العادية وغير العادية حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.