شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز ينفى تغريم رمضان صبحى 100 ألف جنيه بعد الطرد أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز حقيقة توقيع غرامة مالية على رمضان صبحى لاعب الفريق الكروى الأول، قدرها 100 ألف جنيه، بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول بالدورى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 2 / 1، واعترض رمضان على الحكم محمد الصباحى فى نهاية اللقاء لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح اللاعب.

وأضاف المصدر أن إدارة نادى بيراميدز لم تعلن عن توقيع عقوبة على رمضان صبحى بسبب تلك الواقعة، خاصة أنهم اعتبروها "نرفزة ملعب" ورغبة من اللاعب فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى الدورى، لاسيما أن الإدارة ترى أن رمضان كان يستحق ركلة جزاء فى تلك الواقعة.

ويعود رمضان صبحي لتدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد سيراميكا بالجولة الرابعة للدوري يوم 27 ديسمبر الجاري، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد الزمالك بالجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الزمالك الخميس الماضى بعد حصوله على الطرد في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الافتتاحية للدوري.

وتم تأجيل مباراة بيراميدز في الجولة الثالثة بسبب ارتباطه بمواجهة الاتحاد الليبي في دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.