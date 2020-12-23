شكرا لقرائتكم خبر عن القيد الجديد .. أشرف قاسم: قرار الجبلاية مفاجئ ويضع الاندية في مأزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اشرف قاسم المشرف العام علي الكرة بالزمالك أن قرار فتح باب القيد الشتوي في أول يناير المقبل يعتبر مفاجئة للاندية ، خاصة أن اتحاد الكرة لم يستطلع رأي الأندية في القرار، مضيفا أنه كان من المفترض أن يتم عمل اجتماع للأندية واتخاذ رأيهم أو علي أقل تقدير يتم استطلاع رأي الأندية عبر اجتماع بالفيديو بسبب الإجراءات الاحترازية.

كما أكد المشرف علي الكرة بالزمالك أن القرار زاد من الحمل المادي علي الأندية بزيادة القائمة لـ 35 لاعبا، كما أن هذا العدد سيجعل ملعب التدريب مثل السوق بإضافة اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم ليصل عدد اللاعبين في التمرين الواحد لما يقرب من 45 لاعبا مما يؤدي لوجود زحمة في الملعب تؤثر علي الحصة التدريبية.

كما قال أشرف قاسم أن الأندية كان أمامها ما يقرب من شهر للتفاوض مع لاعبيها علي التجديد وكذلك لتسويق الراحلين ولكن بعد قرار اليوم أصبحت الأندية مطالبة بالتجديد للاعبين وتسويق الراحلين في أسبوع فقط وهو أمر صعب علي إدارات الأندية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة 35 لاعبا بدلا من 30 فقط، مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا، مع الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.