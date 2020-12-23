شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: كنا نستحق الفوز بنتيجة كبيرة على طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق المقاصة، أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدوري بعدد وافر من الأهداف. قال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية، إن نقاط المباراة كانت مهمة للمقاصة خاصة بعد خسارة المباراتين السابقتين أمام الأهلي وإنبي، مشيرًا إلى أن الارتباك كان واضحًا على المقاصة في بداية المباراة أمام الطلائع لكن الفريق استجمع قواه مرة أخرى وقدم مستوى جيد.

وواصل أن النتيجة مرضية للجهاز الفني في ظل محاولاته لتجهيز الفريق خاصة أنه لم يبدأ مع اللاعبين فترة الإعداد من وقت طويل.

واقتنص مصر المقاصة أول ثلاث نقاط له في الدورى بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن فعاليات الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد أبناء إيهاب جلال إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق العسكرى عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.

تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 18 بهدف عالمى ، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى في إدراك هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، وفى الدقيقة 51 احرز الأثيوبى شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى ليقتنص أبناء إيهاب جلال أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد هزيمتهم في الجولتين الماضيتين أمام الأهلى وإنبى.