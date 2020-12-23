شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: غياب الجماهير عن مواجهة النجم الساحلى فى صالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن التعادل مع النجم الساحلي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية نتيجة جيدة. وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية، إن المقاولون يعاني من غياب 12 لاعبًا وبينهم 9 مصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان على علم بمواجهة فريق قوي مثل النجم الساحلي.

وتابع أنه من سوء حظ المقاولون العرب مواجهة فريق بحجم النجم الساحلي في هذه المرحلة من البطولة، موضحًا أن فريق الذئاب لا يملك الخبرات التي تؤهله لمواجهة النجم الساحلي.

ولفت إلى أن إقامة مباراة العودة بدون حضور جماهيري ستجعل المقاولون يخوض اللقاء دون ضغوط جماهيرية، وهو أمر يساعد فريق الذئاب، مشيرًا إلى أن الأمر المهم عدم استقبال الفريق لأهداف على أرضه لأن التعويض سيكون صعبًا.

ووجه علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، الشكر للاعبى الفريق، على أدائهم أمام النجم الساحلى فى ظل الظروف التى يعانى منها ذئاب الجبل بسبب الغيابات، وقال عبد الغنى عبر قناة أون تايم سبورت: "نلاعب فريقا كبيرا ومحترم، عاملين حسابه من بدري جداً وحظنا السيئ أن نواجه فريق كبير فى بداية مشوارنا بالبطولة، ولدينا 12 لاعبا غائبين عن المباراة، وهذا أثر علينا خاصة فى الهجوم، الأهم بالنسبة لنا كان عدم استقبال أى أهداف، ولعبنا على الهجمات المرتدة".

وأضاف: "لنا ركلة جزاء صحيحة 100% ولم يحتسبها الحكم وهذه الكرات خارج أرضنا تحتسب حتى مع غياب الفار، وأشكر اللاعبين على هذا الأداء رغم نقص الخبرات الأفريقية، الأهم أننا لم نستقبل أهداف، وفى حالة سجلنا هدف سيفرق معنا".

وواصل: "مباريات الدورى هى التى وصلتنا لهذه النقطة، المباراتين الماضيتين لم نحصد أى نقطة وغاب عنا التوفيق، ولدينا لاعبين جيدين لما يحصلوا على فرصة بسبب الجاهزية الفنية، لأنهم لم يكونوا يشاركوا مع فرقهم الماضية، وأتمنى أن نقدم أداء جيد فى المباراة المقبلة فى تونس".

استكمل: المباريات أصبحت متساوية مع الفرق الجماهيرية الآن فى غياب الجمهور، وهذا ظهر مع الأهلى والزمالك، لويس إدوارد لم يكن جاهزاً بنسبة 100% غاب عنا لفترة طويلة بسبب إصابته بكورونا وبعد عودته انتظم فى التدريبات لكن لم يكن جاهزاً بالكامل".

من جانبه أكد الحكم الدولى السابق سمير عثمان إن المقاولون العرب كان له ركلة جزاء واضحة وسهلة لمحمد سالم لاعب المقاولون العرب بعد إعاقته من مدافع الفريق التونسى وكانت واضحة أمام الحكم المساعد.