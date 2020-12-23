شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: مباراة القمة ستقام فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، سبب تعديل موعد القيد الشتوي ليصبح من 1 لـ31 يناير المقبل، وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية، إن السبب يرجع لظروف كورونا ومساعدة الأندية كما أن هذه هي المواعيد الطبيعية للقيد الشتوى والقرار لاقى رد فعل طيب جدًا من الأندية.

ولفت مجاهد إلى أن قمة الأهلى والزمالك لن يتم تأجيلها إلا بقرار أمنى، موضحًا أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لم يسلم اتحاد الكرة استقالته رسميًا.

وأضاف: "قرار زيادة القوائم بسبب ظروف جائحة كورونا وقرار منع سفر المنتخبات فى المباريات والبطولات الودية فقط وليست الرسمية".

كما كشف أحمد مجاهد الموقف النهائي من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز، مؤكدا أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى بطولة الدوري إلا بقرار من الجهات الأمنية فقط، ولا يوجد أى أزمة حتى الآن فى إقامة مباراة الأهلي والزمالك.

وعن انتخابات اتحاد الكرة قال: "سنطلب استثناء من رئيس مجلس الوزارء من أجل إجراء الانتخابات فى موعدها ولا توجد مشكلة فى القانون".