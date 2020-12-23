الزمالك يحسم الجدل حول مصير رباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن هناك اتفاق مع مصطفى محمد مهاجم الفريق بشأن تأجيل احترافه حتى أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أنه يطمئن الجماهير بشأن بقاء التونسي فرجاني ساسي.

وقال سالم، في ضيافة برنامج "ملعب ON TIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأمور تسير بشكل جيد بشأن تجديد عقود اللاعبين، إنها مسألة وقت فقط وسيتم حسمها قبل 31 ديسمبر الجاري".

وأضاف: "بالنسبة لمصطفى محمد والشائعات المثارة بشأن رحيله وعرض نانت الفرنسي للتعاقد معه، اللاعب رد بنفسه على ذلك وأعرب عن اعتزازه لنادي الزمالك وأعلن رغبته في الاستمرار مع الفريق".

وتابع: "مصطفى محمد يدرك أن النادي يهدف مصلحته، من حق مصطفى أن يحترف ومن حق النادي أن يستفيد منه لأنه أصبح نجما، لكننا ننتظر التوقيت المناسب فقط لاحترافه بالقيمة المالية المناسبة".

وأوضح: "هناك اتفاق شبه كامل مع مصطفى محمد بأن يستمر إلى شهر يونيو حتى ينهي الموسم الجاري مع الزمالك قبل أن يشارك في أولمبياد طوكيو، والنادي سيحدد قيمته بما يتناسب مع المستوى الذي وصل إليه".

وعن فرجاني ساسي، أكد عصام سالم: "الأمور قريبة بشأن فرجاني ساسي، اللاعب يدرك قيمة حب الجماهير له ووجد نفسه في الزمالك وأصبح لاعبا لا غنى عنه في الفريق".

وأكمل: "أطمئن جماهير الزمالك بأن فرص بقاء ساسي مع الزمالك كبيرة جدا، هناك قناعة من الطرفين بشأن تمديد عقد فرجاني ساسي لمدة عامين وليس عام واحد أو ثلاثة".

وعن حقيقة مطالبة ساسي بالحصول على 50% من قيمة عقده من أجل التجديد، رد سالم: "اللاعب لا يضغط بالشكل الذي يتخيله البعض ويعطي مساحة للتفاوض، لكني أطمئن الجماهير على استمراره".

وواصل: "الأمور محسومة بالنسبة لأشرف بنشرقي حيث حصل على مستحقاته المتأخرة التي كانت تقدر بثلاثة أشهر، والمفاوضات مستمرة مع يوسف أوباما من أجل تجديد عقده، والأمور تسير بشكل جيد".

وأتم عصام سالم قائلا: "يجب الإشارة إلى الدور الكبير الذي يبذله كل من أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي في ملف تجديد عقود اللاعبين ومصير مصطفى محمد رغم الأجواء الصعبة التي تحيط بالنادي".