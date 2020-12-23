طبيب الزمالك: حالة الرباعي المصاب بكورونا مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حالة الرباعي المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي "وجود ٤ حالات مصابة بفيروس كورونا بالفريق".

وتابع "هناك لاعبان، بالإضافة الي عضو بالجهاز الاداري واخر بالجهاز الطبي ، تعرضوا للإصابة بالفيروس وفقا لما أظهرته نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الفريق".

وأضاف "حالة لاعبي الفريق مستقرة ولا توجد عليهم أي أعراض".

واختتم "الجميع يخضع للبروتوكول العلاجي المتبع ، بالإضافة إلى العزل المنزلي للتعافي، على أن يخضعوا لفحوصات جديدة عقب انتهاء المدة المحددة وفقا لما هو متبع".

يذكر أن مصدر في نادي الزمالك قد أشار الى إصابة ثنائي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا.