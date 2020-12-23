برشلونة يسحق بلد الوليد بثلاثية في ليلة تاريخية لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق برشلونة فوزا عريضا خارج الديار أمام مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وبات هذا الفوز هو الأول لفريق المدير الفني رونالد كومان بعيدا عن "كامب نو" منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي حين فاز على سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة، قبل أن يفشل في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات خارج ملعبه.

ويدين برشلونة في الفضل في الفوز إلى كل من كليمو لينجليه ومارتن برايثويت وليونيل ميسي نجم وقائد الفريق، الذين سجلوا أهداف المباراة في الدقائق 21، 35 و65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة بعد خوض 14 مبارة، ليعود لاحتلال المركز الخامس في الليجا، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة ليبقى في المرتبة الـ18 بجدول الترتيب.

وعاش ميسي ليلة تاريخية بعدما نجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، حطَّم به رقم الأسطورة البرازيلي بيليه (طالع التفاصيل).

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، رونالد آراوخو، أوسكار مينجويزا، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، ميراليم بيانيتش، فرانكي دي يونج، ليونيل ميسي، بيدري، مارتن برايثويت.