حازم إمام يكشف كواليس خسارة نهائي القرن.. وشيكابالا "الأكثر حزناً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حازم إمام قائد والمدافع الأيمن للزمالك، أن خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر صعب ومحزن، لكن يزيد هذا الأمر عندما تكون الخسارة أمام الأهلي.

وخسر الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا الأخير لصالح الأهلي، بعد الخسارة 2-1 بنهائي البطولة التي أقيمت بملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر "إم بي سي مصر" "الجيل الحالي لنادي الزمالك مميز للغاية، لدينا لاعبين كبار ومحترفين على أعلى مستوى، نستحق مكانة أكبر من التي نحن فيها الآن".

وتابع "الجميع شاهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، قدمنا مباراة كبيرة، نجحنا في تعويض التأخر بهدف مبكر، وكان هناك استحواذ، لا أحد سوف يتذكر الأداء الأفضل، الجميع سوف يتذكر الفائز".

وأضاف "لعبنا مباريات قوية ومميزة في بطولة دوري الأبطال، الترجي والرجاء وكذلك الأهلي، الجيل الحالي فاز بمعظم البطولات التي شارك بها، الدوري والكأس والسوبر والسوبر الأفريقي والكونفيدرالية، كان ينقصنا دوري الأبطال".

وأكمل "جميع اللاعبين قدموا ما لديهم خلال المباراة، لم نقصر، وفي النهاية التوفيق حالف النادي الأهلي وفاز بالبطولة".

واستمر "ما حدث أثناء البطولة عن رحيل بعض اللاعبين وقدوم أخريين بالطبع أخذت من تفكير اللاعبين لكن لوقت قليل".

وصرح "الكل كان يحفز بعضه البعض قبل المباراة، دوري الأبطال كان يمكن نقل هذا الجيل لمكان أخر لسنوات عديدة، كنا نأمل في التتويج، لم يكن هناك توفيق".

وتابع "بعد المباراة كان هناك سكوت تام داخل غرفة خلع الملابس، تركت اللاعبين لمدة 5 دقائق، حزن كبير بكل تأكيد، تحدثت مع المدير الفني باتشيكو، الجهاز الفني كان حزين بشكل غير طبيعي، مثلنا مثل الجماهير، تحدثت معهم أن هناك قبل نهائي كأس بعد أيام قليلة، ويجب التحدث مع اللاعبين من أجل هذا الأمر".

وتحدث "السكوت لن يساعد الفريق، وهذا ما حدث، باتشيكو قام بمصافحة جميع اللاعبين وقال لم يقصر أحد والجميع قام بتنفيذ التعليمات".

وأسرد "شيكابالا كان الأكثر حزناً بين اللاعبين، لقد سجل هدفاً عالمياً، كان بالتأكيد سيساهم في جلب البطولة لنا، الأمر كان ليفرق معه كثيرا، الجميع كان يشعر بالحزن، المباراة خُطفت من الزمالك، البطولة غائبة منذ 2002".

وكشف "خسارة نهائي أفريقيا بالطبع تسبب حزن غير طبيعي، والأمر يكون أكبر عندما تخسر أمام الأهلي، من يقول غير ذلك كاذب، فهو الغريم التقليدي، ولأول مرة يحدث أن يصل فريقين من بلد واحدة للنهائي، كان الحافز كبير، لكن التوفيق لم يحالف الزمالك، الكل قدم ما لديه".

وأكد "من حق الجماهير أن تحزن بعد خسارة نهائي أفريقيا من الأهلي، لكن قابلت عدد من الجماهير وقالوا أننا لم نقصر، لكن في النهاية لن يفتكر أحد من كان الأفضل ويسيطر على المباراة، صحيح لنا كرة في العارضة وكذلك الأهلي، لكن أيضا من شاهد المباراة كان سيلاحظ كيف كان يسير اللقاء".

واختتم "جماهير الزمالك عندما تجد عدم وجود تقصير من اللاعبين لا تحزن بقدر اذا كانت الخسارة في وجود تقصير من اللاعبين".