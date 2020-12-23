الأكثر تسجيلا مع ناد واحد في التاريخ.. ميسي يحطم رقم بيليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في تحطيم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه بعدما تمكن من زيارة شباك مضيفه بلد الوليد في المباراة المقامة بملعب نيوفو جوسي زورييلا بالأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإسباني مساء الثلاثاء.

وأحرز ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء، بعدما استغل صاحب الـ33 عاما تمريرة ذكية من زميله الإسباني الشاب بيدري، ليودعها بقذيفة قوية بقدمه اليسرى في شباك جوردي ماسيب لوبيز، حارس بلد الوليد.

وبهذا الهدف، يتفوق ليونيل ميسي على بيليه وينفرد بلقب أفضل هداف مع ناد واحد في تاريخ كرة القدم برصيد 644 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق لناد واحد، طبقا لأرقام الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وكان بيليه سجل 643 هدفاً لصالح سانتوس في 757 مباراة لعبها مع الفريق البرازيلي على مدار 18 عاما ما بين عامي 1956 و1974، بمعدل (0.84 هدف في المباراة)، بينما احتاج ميسي 748 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي (بمعدل 0.86).

يُذكر أن ميسي استهل مسيرته مع الفريق الأول ببرشلونة في عام 2004 وهو في السابعة عشر من عمره، وخاض 749 مباراة مع الفريق ليصبح على مسافة قريبة من كسر رقم تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة مع البارسا بعدما خاض 767 مباراة.

ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلا لناد واحد في تاريخ كرة القدم:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 644 هدفا.

2- البرازيلي بيليه (سانتوس) - 643 هدفا.

3- الألماني جيرد مولر (بايرن ميونيخ) - 570 هدفا.

4- البرتغالي فيرناندو بيروتيو (سبورتنج لشبونة) - 569 هدفا.

5- النمساوي جوزيف بيكان (سلافيا براج) - 542 هدفا.