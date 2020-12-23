اتحاد الكرة: لا يوجد نية لتأجيل مباراة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الأهلي يوم 28 ديسمبر الجاري بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر "صدى البلد" "لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة القمة".

وتابع "المباراة إن شاء الله ستقام في موعدها".

واختتم تصريحاته قائلاً "لن يتم تأجيل أي مباراة إلا بطلب مباشر من الجهات الأمنية".

يذكر أن أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية، قد صرح في وقت سابق أن اللجنة سوف تناقش أمر مباراة القمة صباح الأربعاء. (طالع من هنا).