كارتيرون: فزت مع الزمالك ببطولتين رغم وضعهم السيئ في ذلك الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي، أنه استطاع الفوز مع الزمالك ببطولتين رغم وضع الفريق السيئ في ذلك الوقت.
وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر القناة العربية: "لا أستطيع القول إنني لا أنجح مع الأندية الكبيرة، فيما يخص الزمالك، لقد كان الفريق في وضع غير جيد".
وأضاف: "نجحت مع الزمالك في الفوز بالسوبر المصري والأفريقي، والتأهل لنصف نهائي الأبطال، وكذلك الفوز على الأهلي في الدوري".
وأتم كارتيرون تصريحاته قائلاً: "بالطبع تأهلت للنهائيات وخسرتها لكن فزت بأخرى واكتسبت خبرات".
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