الهزيمة الأولى.. فيورنتينا يسحق يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ألحق فريق فيرونتينا بمضيفه يوفنتوس حامل اللقب الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه 3 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وفي وقت سابق ابتعد فريق كروتوني عن قاع جدول الترتيب بفوزه على ضيفه بارما 2 /1.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، فرض فيورنتينا سيطرته على المباراة وتقدم بهدف بعد مضي ثلاث دقائق فقط عن طريق دوسان فالهوفيتش.

وتعرضت محاولات يوفنتوس للعودة إلى المباراة، لصدمة قوية بعد طرد خوان كوادرادو في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أكد فيورنتينا أحقيته في الفوز، إذ استفاد الفريق من هدف عكسي سجله أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 قبل أن يحرز مارتن كاسيريس الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وابتعد فيورنتينا خطوة مهمة عن دائرة الخطر ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وعلى ملعب إيزيو سكيدا ، يدين كروتوني بالفضل في الفوز على بارما لجونيور ميسياس الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 24 و44 وتكفل جوراي كوشكا بالهدف الوحيد لبارما في الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد كروتوني إلى تسع نقاط ليتقدم للمركز الثامن عشر وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.