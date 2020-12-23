"في موعدها حتى الآن".. اتحاد الكرة يوضح موقف قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، أن مباراة الزمالك والأهلي في الدوري ستقام في موعدها "حتى الآن".

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الأهلي يوم 28 ديسمبر الجاري بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" "حتى الآن لا يوجد اي تأجيل لمباراة القمة".

وتابع "لا استطيع القول أن هناك تأجيل من عدمه".

واستمر "سوف نناقش صباح الأربعاء في اجتماع اللجنة المستجدات وما حدث مؤخراً من إصابات بفيروس كورونا".

وشدد "سوف نناقش صباح الأربعاء كل ما يتعلق بوضع مباراة القمة، حتى الآن المباراة ستقام في موعدها".

وأعلن النادي الأهلي قبل أيام إصابة ثلاثي الفريق محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية ورامي ربيعة بفيروس كورونا، بينما صرح مصدر بالزمالك أن كورونا ضرب الثنائي طارق حامد ومحمود علاء.

وتابع "الأندية لم تطلب أي أمر متعلق بخصوص القوائم وفترة الإنتقالات الشتوية، التعديل جاء من أجل أن يتوافق الموعد مع القيد الأفريقي وبالتالي استفادة الأندية".

وكانت اللجنة الثلاثية قد قررت زيادة عدد قائمة كل نادي لتصل لـ35 لاعباً بدلاً من 30، بجانب قرار يتعلق ببداية فترة الانتقالات الشتوية 1 يناير وتنتهي 31 يناير.

واستمر "سلامة جميع اللاعبين واستكمال النشاط الرياضي بشكل لا يضر بأحد جعلنا نقرر زيادة القوائم لعدد ٣٥ لاعبا، لا قدر الله لو حدث أي اصابات كثيرة بكورونا في صفوف الأندية يكون هناك فرصة للأندية للتعامل مع الوضع".

وأكمل "رئاسة لجنة الشباب بالأهلي بداية طريقي للتواجد في أي أمر متعلق بالنشاط الرياضي، حاليا أنا في موقع مسؤولية يتعلق بجميع الأندية، اضع انتمائي جانبا لخدمتهم، أقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، حاليا ليس لي أي علاقة بلجنة الشباب في الأهلي".

واستمر "وجود ثنائي شاب مع أحمد مجاهد صاحب الخبرات في اتحاد الكرة بالتأكيد أمر جيد، منذ فترة هناك من ينادي بضرورة وجود الشباب في اتحاد الكرة، بداية جيدة وان شاء الله نكون على قدر المسؤولية، نجتهد من أجل اثبات قدرة الشباب على التواجد في تلك المناصب".

واختتم "تم ترشيحي من قبل احمد مجاهد، لم يحدث أي تواصل بيني وبين هاني أبوريدة، وشرف كبير أن توافق "فيفا" على تواجدي وزميلي الشاب محمد الشواربي".