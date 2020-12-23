بعد هدف أمام بلد الوليد.. ليونيل ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني تحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعد تسجيله هدفا في مباراة فريقه أمام بلد الوليد. وفاز برشلونة على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة عشرة من منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني ورفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف مع برشلونة إلى 644 هدفاً مع برشلونة ليتخطى بذلك بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي سجل 643 هدفا مع سانتوس البرازيلي، فيما يحتل المركز الثالث مولر أسطورة كرة القدم الألمانية برصيد 570 هدفا مع بايرن ميونيخ. يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 32 نقطة.

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