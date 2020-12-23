أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري أنه لا يوجد أى نية الإستغناء غن اى لاعب فى فترة الانتقالات الشتوية.
وقال حلبية فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع علىقناة "ten": "فتح باب القيد وزيادة القائمة تعني البقاء للأقوي بين الاندية والذي يملك اموال سيجلب العديد من اللاعبين".
وعن أزمة أوموتو: "اللاعب اعترض على خروجه من قائمة مباراة أسوان ولم يحضر التدريب وتم استبعاده من التدريبات وتدربه مع الناشئين وتوقيع عقوبة مغلظة عليه".
وكان اتحاد الكرة اجرى تعديلات على فترة القيد الشتوية لتصبح في يناير بدلا من فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري: لن يرحل أي لاعب في الانتقالات الشتوية ووقعنا عقوبة على أوموتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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