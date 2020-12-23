المصري: لن يرحل أي لاعب في الانتقالات الشتوية ووقعنا عقوبة على أوموتو

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري أنه لا يوجد أى نية الإستغناء غن اى لاعب فى فترة الانتقالات الشتوية.

وقال حلبية فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على

قناة "ten": "فتح باب القيد وزيادة القائمة تعني البقاء للأقوي بين الاندية والذي يملك اموال سيجلب العديد من اللاعبين".

وعن أزمة أوموتو: "اللاعب اعترض على خروجه من قائمة مباراة أسوان ولم يحضر التدريب وتم استبعاده من التدريبات وتدربه مع الناشئين وتوقيع عقوبة مغلظة عليه".

وكان اتحاد الكرة اجرى تعديلات على فترة القيد الشتوية لتصبح في يناير بدلا من فبراير.