أحمد مجاهد: القمة في موعدها.. وسنحصل على استثناء لإقامة انتخابات الجبلاية

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة الموقف النهائي من تأجيل مباراة القمة بين الاعلي والزمالك المقرر لها يوم الأثنين المقبل بالدوري الممتاز.
وقال مجاهد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لن يتم تأجيل أى مباراة فى بطولة الدوري إلا بقرار من الجهات الأمنية فقط ولا يوجد اى أزمة حتى الآن فى إقامة مباراة الأهلي والزمالك".
وعن انتخابات اتحاد الكرة: "سنطلب استثناء من رئيس مجلس الوزارءمن أجل إجراء الانتخابات فى موعدها ولا يوجد مشكلة فى القانون".
كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة سبب تعديل موعد القيد الشتوي ليصبح من 1 لـ31 يناير المقبل.
وقال مجاهد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten" إن السبب يرجع لظروف كورونا ومساعدة الأندية كما أن هذه هي المواعيد الطبيعية للقيد الشتوي والقرار
وأضاف: "قرار زيادة القوائم بسبب ظروف جائحة كورونا وقرار منع سفر المنتخبات فى المباريات والبطولات الودية فقط وليست الرسمية".
كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن ربيع ياسين لم يتقدم باستقالته بشكل رسمي حتى الآن مشددا على سماعه هذه الأنباء من وسائل الإعلام.
وقال مجاهد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "سوف أطلب تقرير تفصيلي عن كل ما حدث مع منتخب الشباب فى تونس وكل الأشخاص المسؤولة التى كانت متواجدة ستقدم تقرير".
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