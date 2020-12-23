وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يستقبلان في مطار القاهرة بعثة الجودو أبطال إفريقيا

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب الجودو بطل البطولة ال41 للجودو التي أقيمت في مدغشقر مؤخرا. حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في مطار القاهرة الدولي لإستقبال البعثة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي حضور مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين. البعثة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي حضور مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين. شهد إستقبال بعثة منتخب الجودو تكريم بالورود بعد تحقيق لقب بطولة افريقيا برصيد تسعة ميداليات بواقع خمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتان وميداليتين برونزيتان. وأكد المهندس هشام حطب ، منتخب الجودو شرف الرياضة المصرية وتغلب على العديد من الصعاب وتحقيق لقب البطولة الإفريقية دليل على الاستعداد الجيد وتنفيذ خطط الاستعداد التي تم وضعها خلال الفترة الماضية ، ومازلنا ننتظر المزيد والمزيد من منتخب الجودو وكل المنتخبات وخاصة في الحدث الأكبر دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

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