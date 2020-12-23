برشلونة يهزم بلد الوليد بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على نظيره بلد الوليد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة عشرة من منافساتالدوري الاسباني.
وسجل كليمونت لينجلت ومارتن برايثوايت وليونيل ميسي أهداف برشلونة في الدقائق 21، 35، 65
بهذه النتيجة يحتل نادي برشلونة المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يحتل بلد الوليد المركز الثامن عشر في الترتيب برصيد 14 نقطة.
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