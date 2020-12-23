علاء نبيل: محمد شريف سيصبح النجم القادم في الأهلي

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد شريف لاعب النادي الأهلي سيصبح النجم القادم في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال نبيل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر

فضائية صدى البلد إلى أن الأهلي يعاني من مركز المهاجم الصريح خلال الفترة الماضية في ظل تواجد مروان محسن مع الفريق.

وتابع أن مروان محسن "لازم

يقلق" على مركزه في الأهلي بعد تألق محمد شريف في المباريات مع الأهلي. وأتم مروان محسن يفقد ثقة الجماهير والضغوط تؤثر عليه سواء الإعلامية أو الجماهير.

وعاد محمد شريف إلى صفوف الاهلي في الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما خرج على سبيل الإعارة لنادي إنبي.