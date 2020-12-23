علاء نبيل: المقاولون يعاني من "عقم" تهديفي.. والفوز وارد على النجم الساحلي

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، أن المقاولون العرب يعاني من عقم تهديفي كبير ملاحظ منذ بداية الدوري لم يحرز سوى هدف فقط خلال ثلاث مباريات.
وقال علاء في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هانيحتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن المقاولون قدم اداء جيد امام النجم ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه ولكنه لم يحرز هدف والمباراة على ملعبه.
وتابع من الوارد ان يفوز المقاولون العرب على النجم في مباراة العودة على ملعب الأخير في تونس خاصة وانه سيسترد غيباته التي عانى منها في مباراة اليوم. وأتم ان حسن شاهين حارس نادي المقاولون العرب قدم مباراة جيدة جدا.
وتعادل المقاولون مع النجم الساحلي سلبيا في ذهاب دور 32 بالكونفدرالية.
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