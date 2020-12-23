أحمد مجاهد يوضح سبب تعديل موعد القيد الشتوي

أوضح احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة سبب تعديل موعد القيد الشتوي ليصبح من 1 لـ31 يناير المقبل. وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن السبب يرجع لظروف الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن السبب يرجع لظروف كورونا ومساعدة الأندية كما أن هذه هي المواعيدالطبيعية للقيد الشتوي والقرار لاقى رد فعل طيب جدًا من الأندية. لفت إلى أن قمة الأهلي والزمالك لن يتم تأجيلها إلا بقرار أمني، موضحًا أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لم يسلم اتحاد الكرة استقالته رسميًا.

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