حمد إبراهيم: المقاصة كان يستطيع الفوز بنتيجة كبيرة على طلائع الجيش

يرى حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المقاصة، أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدوري بعدد وافر من الأهداف.

قال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن نقاط المباراة كانت مهمة للمقاصة خاصة بعد خسارة المباراتين السابقتين أمام الأهلي وإنبي، مشيرًا إلى أنالارتباط كان واضحًا على المقاصة في بداية المباراة أمام الطلائع لكن الفريق استجمع قواه مرة أخرى وقدم مستوى جيد.

وواصل أن النتيجة مرضية للجهاز الفني في ظل محاولاته لتجهيز الفريق خاصة أنه لم يبدأ مع اللاعبين فترة الإعداد من وقت طويل.