سوق الانتقالات | ليفربول يحسم موقفه بشأن مستقبل محمد صلاح

لا يخطط نادي ليفربول الإنجليزي، لبيع نجمه محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغم شعور النجم المصري بالضيق مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أشارت صحيفة الصن البريطانية إلى أن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب وإدارة النادي الإنجليزي، سعداء للغاية بالمستوى اللافت لصلاح مع الفريق، مضيفة أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عن النجم المصري.

وكان نجم روما الإيطالي السابق قد أثار الكثير من التكهنات بشأن مستقبله مع ليفربول؛ خلال حوار أجراه مؤخرًا مع صحيفة “آس” الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انتقاله مستقبلًا إلى أحد العملاقين الإسبانيين ريال مدريد أو برشلونة.

وهو ما أكده النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، صديق صلاح وزميله السابق في صفوف المنتخب، خلال تصريحات إعلامية مؤخرًا، أن نجم ليفربول يشعر بالاستياء والغضب من النادي الإنجليزي كونه غير مقدرًا بالشكل الكافي.

وكان أبو تريكة قد قال: “اتصلت بصلاح بخصوص وضعه في ليفربول، وهو مستاء؛ لكن ذلك لن يؤثر أبدًا على أدائه بأرض الملعب”.

وأضاف: “أعلم أن صلاح ليس سعيدًا في ليفربول، أخبرني بأسباب عدم سعادته؛ لكنها أسرار، ولا يمكنني التحدث عنها علنًا”.

وتابع أسطورة الأهلي المصري السابق: “أحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائدًا للفريق ضد ميتييلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا”.

حيث قرر كلوب في تلك المباراة، منح شارة القيادة إلى الظهير الأيمن الشاب ترينت أليكسندر أرنولد (22 عامًا).

كما زعم أبو تريكة، الذي يعد صديقًا مقربًا لصلاح، أن ليفربول يفكر في بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لأغراض اقتصادية.

لكن صحيفة الصن رجحت، أن ما حدث لا يرتقي إلى دفع صلاح للسعي إلى مغادرة الريدز، خصوصًا في ظل استقرار عائلته بمدينة ليفربول.

ويتربع صلاح حاليًا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه؛ جناح توتنهام هوتسبير “سون هيونج مين”، هداف إيفرتون “دومينيك كالفيرت ليوين”، ونجم ليستر سيتي “جيمي فاردي”.

جدير بالذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، ويستمر عقده مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2023.

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