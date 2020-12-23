ليفاندوفسكي: أستطيع دعوة ميسي ورونالدو إلى مائدتي، وفيرجسون أرادني في مانشستر يونايتد

أوضح مهاجم بايرن ميونخ “روبرت ليفاندوفسكي” الفائز بجائزة أفضل لاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبوع الماضي، إنه يستطيع التنافس مع أي لاعب في العالم بناءً على مستواه وأرقامه، كما كشف عن المهاجمين الكبار الدين أثروا عليه في طفولته.

وسُئل ليفاندوفسكي عن تعليق أنطوان جريزمان الشهير قبل عامين، عندما قال الفرنسي إنه يمكنه الجلوس على نفس الطاولة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ورد ليفاندوفسكي بروح الدعابة بأنه يمكنه دعوتهم إلى طاولته لتناول الطعام.

وقال المهاجم البولندي في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: “إذا أخذنا الأرقام من هذا العام وحتى من قبل، أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا من حيث الأداء والأهداف المسجلة”.

وأضاف (ابتسامة) : “إذا لم اكن على نفس طاولة ميسي ورونالدو، أعتقد أنني أستطيع دعوتهم لتناول الطعام في مائدتي”.

نشأة وقدوة ليفاندوفسكي

وسُئل ليفاندوفسكي، الذي تغلب على كريستيانو رونالدو وميسي على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2020 الأسبوع الماضي، عن نشأته وعن اللاعبين الذين تركوا أثراً في طفولته وقال: “اللاعبان اللذان أعجبت بهما هما أليساندرو ديل بييرو وتيري هنري، وحتى روبرتو باجيو، الذي شاهدته يلعب عندما كنت صغيرا جدا”.

وأكمل: “ولكن، أكثر من اللاعبين الكبار هؤلاء، ما جعلني أحلم أكثر هو الملاعب الرائعة والأجواء في المباريات”.

ويبلغ ليفاندوفسكي الآن 32 عامًا لكنه يقول إنه جائع أكثر من أي وقت مضى: “أريد أن أتقدم أكثر لأنني أعرف أن الوقت محدود. من الواضح أن الأشياء لا تحدث على الفور. عندما تكرر شيئًا ما كل يوم، يمكنك فقط قياس تأثيره بعد ثلاثة أو ستة أشهر، وليس في اليوم التالي”.

وأردف قائلاً: “المشكلة هي أن الكثير من الناس يريدون رؤية ما تعمل عليه على الفور. الصبر فضيلة مهمة، في كرة القدم وفي الحياة”.

محادثة فيرجسون “مانشستر يونايتد”

وسئل هداف دوري أبطال أوروبا في آخر نسخة عن اهتمام مانشستر يونايتد قبل سنوات، وأوضح: “بعد سنتي الثانية في بوروسيا دورتموند، أجريت محادثة مع السير أليكس فيرجسون. كان يريدني أن أذهب إلى مانشستر. كنت مهتمًا جدًا. يمكنك القول إنني كنت مستعداً”.

وأكمل: “لكن دورتموند لم يرغب في السماح لي بالمغادرة. لكن لم يزعجني ذلك كثيراً لأن الأمور كانت تسير على ما يرام مع دورتموند”.

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