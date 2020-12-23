أتلتيكو مدريد يحصّن صدارته بفوز ثمين على ريال سوسييداد

حصّن أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد 2-صفر الثلاثاء ضمن المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة المحلية.



وسجّل ماريو إيرموسو (49) وماركوس لورينتي (75) هدفي اللقاء.



وعزز أتلتيكو مركزه الأول برصيد 32 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يلعب الأربعاء مع ضيفه غرناطة، فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.



وهي الخسارة الثالثة تواليا لريال سوسييداد المتصدر السابق لـ"لاليغا" بعد ثلاثة تعادلات في آخر ست مباريات ما يجعل مركزه المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مهددا، لاسيما أن ملاحقيه كثر ويتقدمهم فياريال وإشبيلية وبرشلونة.



بعد شوط أول ممل لم ينجح فيه الفريقان بتسديد كرة واحدة على مرمى الخصم، استلم الضيوف المبادرة في الشوط الثاني وسجلوا هدفا سريعا من ركلة حرة مرر منها البلجيكي يانيك كاراسكو الكرة أمامية إلى ماريو إيرموسو الذي حولها برأسه إلى المرمى (49).



وفرض فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه على مجريات نصف الساعة الأخير وكاد يسجل هدفا ثانيا عن طريق اللاعب نفسه لكن تسديدته مرت قرب المرمى (69).



وعلى الرغم من غياب الأوروغوياني لويس سواريز عن التسجيل إلا أنه نجح بسحب مدافعي سوسييداد ليفسح المجال أمام لورينتي الذي سدد كرة مشتتة من الدفاع بيسراه على يسار الحارس أليكس ريميرو (75).

المصدر: فرانس برس