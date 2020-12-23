الامارات | الشارقة يُبقي على حظوظه في التتويج برباعية الموسم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يُبقي على حظوظه في التتويج برباعية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الشارقة على حظوظه في المنافسة على الألقاب الأربعة للموسم الحالي، بعدما وصل إلى الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، بعد أن أقصى الظفرة برباعية نظيفة، أول من أمس، وهذا التألق يعود الفضل فيه إلى عودة البرازيلي أيغور إلى هوايته في التسجيل، إذ نجح في إحراز هدفين، إضافة إلى الهداف العائد إلى التألق ويلتون سواريز، فيما سجل كايو الهدف الرابع.
ويعتبر فريق الشارقة الفريق الوحيد القادر على تحقيق رباعية الموسم المحلي، حيث يتصدر الدوري، ووصل إلى نصف نهائي الكأس، وسيخوض نهائي كأس السوبر أمام شباب الأهلي في يناير المقبل، كما يوجد في ربع نهائي كأس الخليج العربي.
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