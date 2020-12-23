الامارات | ميرزا بطلاً لسباق الدراجات الهوائية الجبلية للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا بطلاً لسباق الدراجات الهوائية الجبلية للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بطل الإمارات، يوسف ميرزا، بلقب سباق الدراجات الهوائية الجبلية للمحترفين، أمس، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وقطع ميرزا مسافة السباق، البالغة 32 كيلومتراً، في زمن قدره 1:05:57 ساعة، وجاء ثانياً ماجد البلوشي، بزمن 1:06:37 ساعة، وحل بالمركز الثالث، محمد المنصوري، بزمن 1:09:24 ساعة.

ونال راشد البلوشي المركز الأول في فئة الهواة، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:06:37 ساعة، وجاء في المركز الثاني خالد معيوف بزمن 1:09:51 ساعة، واحتل المركز الثالث طارق عبيد، بزمن 1:13:18 ساعة.

وحظي السباق بمشاركة واسعة من الدَّراجين المواطنين، وعددهم 150 مشاركاً، بواقع 131 هاوياً، و19 محترفاً.

وأكد بيان، صادر عن اللجنة المنظمة، أن المستوى الفني للسباق كان عالياً، إذ أظهر الدَّراجون المشاركون مستويات عالية ومهارات مدهشة في التعامل مع الكثبان والعقبات التي تضمنها مسار السباق الممتد لمسافة 32كلم في منطقة سيح السلم، وتضمن مرور الدَّراجين وسط محمية المرموم الطبيعية، التي تعد أكبر محمية طبيعية في العالم.

وذكر البيان: «وفرت اللجنة المنظمة، برئاسة الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، عمير بن جمعة الفلاسي، وعضوية رئيس اللجنة الإعلامية ماجد البستكي، ورئيس اللجنة المالية والترويج رامي النابلسي، ورئيس اللجنة اللوجيستية محمد الموسى، كل مقومات النجاح للحدث، من بينها «قرية السلم»، وهي القرية الرياضية المتكاملة التي شهدت نقطة الانطلاق والختام، وضمت أجنحة الشركات والفرق المشاركة، إضافة إلى الاستوديوهات الإعلامية، كما تم تصميم مسار السباق بحيث يتيح للمشاهدين في القرية متابعة المتسابقين أثناء مرورهم بجوار القرية لمرات عدة».

حضر منافسات السباق رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، الذي أعطى إشارة الانطلاق للمتسابقين عند خط البداية.

من جانبه، رفع عمير الفلاسي أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوجيهات سموه بتنظيم السباقات ورعايته الكريمة للحدث والمشاركين، لتحفيزهم على تقديم أفضل المستويات التي تؤكد مكانة الرياضة بشكل عام في دولة الإمارات، ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً.

وقال الفلاسي، في تصريحات صحافية: «أصبحت رياضة الدراجات الهوائية جزءاً من الحياة اليومية لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها، من خلال توافر المسارات الآمنة والمضامير الحديثة لممارسة كل أنواع السباقات والتدريبات، وأيضاً نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي».

كما أشاد الفلاسي بأداء المشاركين، وعبر عن إعجابه بالمستويات التي قدموها، وروح المنافسة الجميلة التي ظهرت منذ انطلاقة السباق وحتى الوصول إلى خط النهاية، ليحقق السباق أهدافه، ويكون فرصة لعشاق هذا النوع من الدراجات، لتطوير مستوياتهم، وخوض تجربة لا تنسى.

ميرزا: السباق شكل تحدياً كبيراً للمشاركين

أكد بطل سباق الدراجات الجبلية، يوسف ميرزا، أن فوزه باللقب في الأمتار الأخيرة، يعكس مدى قوة المنافسة التي لقيها من الثنائي: راشد البلوشي، وماجد البلوشي.

وقال، في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج: «بداية السباق كانت الأصعب، واللفة الأولى لي كانت تكتيكية، لقد تمكنت من تجاوز المرحلة الأولى بسلام، ما ساعدني على تجاوز كوكبة الدَّراجين المشاركين».

وأضاف: «الأرقام التي انتهى عليها السباق تؤكد أن معدلات السرعة جاءت عالية، رغم مسار الطرق التي كانت وعرة، وصاحبتها مسارات رملية طويلة، شكلت تحدياً صعباً للمشاركين، لقد استمتعت بالتجربة، واستمتع كل المشاركين بهذا السباق المميز».

وتابع: «مشاركة مجموعة من الدراجين المحترفين منحت قيمة إضافية للسباق، ومكسباً للدراجين الهواة للاحتكاك، والاستفادة من خبراتهم بمثل هذه السباقات».

وأثني يوسف ميرزا على رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وتوجيهات سموه بإطلاق هذا السباق الفريد من نوعه في منطقة رائعة وجميلة، تظهر مدى روعة الطبيعة الصحراوية، التي تتمتع بها الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news