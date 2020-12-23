الامارات | رونالدو يتصدّر قائمة أفضل لاعب في «غلوب سوكر»

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتصدّر قائمة أفضل لاعب في «غلوب سوكر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قائمتَيْ جائزة لاعب العام 2020، ولاعب القرن، بحسب اختيار الجمهور المشارك في جائزة غلوب سوكر.

وشهدت المرحلة الثانية لتصويت الجمهور مشاركة أكثر من 13 مليون مشجع، اختاروا ترتيب نجومهم المفضلين في اللعب والتدريب، وأنديتهم المفضلة للعام الجاري، ولجائزة القرن في الفترة من 2001 وحتى 2020.

وجاء رونالدو في صدارة قائمة لاعب العام 2020 بنسبة 42% من الأصوات، مقابل 38% لمهاجم بايرن ميونيخ وبطل أوروبا، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، فيما حصل لاعب برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على 20% فقط من أصوات الجمهور.

كما تصدر رونالدو قائمة لاعب القرن، للفترة من 2001 وحتى 2020 بنسبة 38%، في حين حصل ليونيل ميسي على 24%، والمصري محمد صلاح على 23%. وجاء نادي بايرن ميونيخ في صدارة قائمة أفضل نادٍ لعام 2020 بنسبة 44%، مقابل 33% لليفربول الإنجليزي، و23% لريال مدريد الإسباني.

لكن ريال مدريد تصدر قائمة نادي القرن بنسبة 36%، وحل الأهلي المصري بالمركز الثاني بـ32%، يليه برشلونة في المركز الثالث بنسبة 18%.

وتصدر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، اختيارات الجمهور للفوز بلقب مدرب العام بنسبة 49%، متقدماً على مواطنه هانز ديتر فليك، مدرب بايرن ميونيخ، الذي حصل على 46%، فيما نال مدرب أتلانتا الإيطالي جاسبريني 5%.

وتقدم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، صدارة فئة مدرب القرن للفترة من 2001 وحتى 2020، بنسبة 34%، يليه الفرنسي زين الدين زيدان، بنسبة 30%، ثم الاسكتلندي أليكس فيرغسون 27%.

وفي الفئة الأخيرة، تصدر البرتغالي خورخي مينديز قائمة أفضل وكيل لاعبين في القرن، بنسبة 66%.

وسيتم الإعلان عن الفائزين، رسمياً، مساء يوم 27 الجاري، بفندق أرماني في «برج خليفة».

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