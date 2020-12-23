شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستهل رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقى بمواجهة سونيديب بطل النيجر فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب الجنرال سينى كونتشى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، ويدير اللقاء طاقم تحكيم غانى بقيادة دانيا لاريا، ويعاونه بول كودزو وكواسى أشامبونج وأدارى عبداللطيف.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز فى بداية المشوار الإفريقى بعدما نجح فى التتويج باللقب الأخير على حساب الزمالك، ويتطلع لقطع نصف المشوار نحو التأهل لدور المجموعات بالرغم من الظروف التى مرت بالفريق، بداية من إصابة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بفيروس كورونا، وذلك رامى ربيعة، ومحمد مجدى «أفشة»، وعمرو السولية، الأمر الذى حرم الفريق من الاستفادة من خدماتهم فى المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، اجتماعا، أمس، بالفيديو كونفراس مع جهازه المعاون للاتفاق على طريقة اللعب التى يرغب فى تنفيذها خلال المواجهة.

وحرص أحمد سليمان، محلل الأداء، على تسجيل مران الفريق الذى أقيم، أمس، كاملًا، وإرساله لموسيمانى المتواجد فى القاهرة والذى يخضع للبروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا.

وتحدث موسيمانى مع معاونيه كيفن جونسون، المدرب العام، وسامى قمصان، المدرب المساعد، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس، فى الجوانب الفنية والخططية وتحديد طريقة اللعب وجميع الأمور المتعلقة بمواجهة سونيديب على المستوى الفنى.

وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة مباريات سابقة لفريق سونيديب الذى ظهر حديثا على الساحة الإفريقية، ويشارك للمرة الثالثة فى دورى أبطال إفريقيا.

وكان رئيس نادى سونيديب حرص على زيارة مقر بعثة الأهلى بالعاصمة نياميو، وأبدى ترحيبه بالفريق، خلال مقابلة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والمكلف من المجلس برئاسة البعثة فى النيجر.

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق التركيز على بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تطبيقها بجانب التركيز على التسديد المباشر على المرمى وتدريب اللاعبين على كيفية الاستفادة من العرضيات لتسجيل الأهداف.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، وأمامه على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وأليو ديانج وحمدى فتحى ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سونيديب، بطل النيجر، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يدرك صعوبة المواجهة أمام بطل القارة السمراء، وكان الفريق قد نجح فى تخطى عقبة الدور التمهيدى على حساب فريق مقديشو، بطل الصومال، بنتيجة 2-0، فى مجموع مواجهتى الذهاب والعودة.

وركز الجهاز الفنى لسونيديب على تدريب اللاعبين على كيفية الضغط على المرمى والتأمين الدفاعى لتجنب انتفاضة الأحمر، كما شاهد المدرب تسجيلات لمباريات الأهلى الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف عند بطل مصر لوضع الخطة المناسبة للمباراة.

من جانبه، قال محمد شيجا، رئيس نادى سونيديب، إن مواجهة الأهلى بمثابة تحدٍ كبير لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بهم، خاصة أن الأهلى عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخا كبيرا، وتوج بلقب دورى الأبطال هذا العام، بينما سونيديب من الفرق الحديثة فى القارة السمراء.

وأوضح أن هذه المشاركة الثالثة لفريقه، فى دورى أبطال إفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلى، الفريق الأكبر فى القارة.

وشدد على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل حدوث ذلك أمام الأهلى، معتبرا أنه حلم مشروع.

واستشهد رئيس سونيديب بمواجهة مصر والنيجر، فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، والتى استطاع خلالها المنتخب النيجرى أن يحقق الفوز (1-0)، رغم تاريخ المنتخب المصرى والبطولات التى تُوج بها.