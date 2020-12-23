شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالغني: المقاولون العرب تأثر بالغيابات أمام النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالغني، المدرب العام للمقاولون العرب، إن ذئاب الجبل، قدم مباراة جيدة أمام النجم الساحلي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

وأضاف علاء عبدالغني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«المقاولون العرب عاني من الغيابات بسبب كورونا وقدمنا أداء جيد أمام منافس قوي».

وأكمل :«النجم الساحلي يملك عددا من اللاعبين الدوليين، ولو هاجمنا النجم الساحلي لتعرضنا للخسارة ،وعدم استقبال أهداف بملعبنا هو الأهم».

وشدد قائلا :«الفريق يعاني من غياب 12 لاعبًا وبينهم 9 مصابين بفيروس كورونا، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، كان على علم بمواجهة فريق قوي مثل النجم الساحلي، ومن سوء حظ المقاولون العرب مواجهة فريق بحجم النجم الساحلي في هذه المرحلة من البطولة».

وأردف :«المقاولون العرب لا يملك الخبرات التي تؤهله لمواجهة النجم الساحلي، ولكن فرصتنا في التأهل لازالت قائمة، وكلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين على تخطي هذه العقبة الصعبة».

وأتم :«مباراة العودة بدون حضور جماهيري ستجعل المقاولون يخوض اللقاء دون ضغوط جماهيرية، وهو أمر يساعد فريق الذئاب».