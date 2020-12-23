شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يوضح مصير «القمة» و سبب تعديل فترة القيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة سبب تعديل موعد القيد الشتوي ليصبح من 1 لـ31 يناير المقبل.

وقال مجاهد، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن السبب يرجع لظروف كورونا ومساعدة الأندية كما أن هذه هي المواعيد الطبيعية للقيد الشتوي والقرار لاقى رد فعل طيب جدًا من الأندية.

لفت إلى أن قمة الأهلي والزمالك لن يتم تأجيلها إلا بقرار أمني، موضحًا أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لم يسلم اتحاد الكرة استقالته رسميًا.