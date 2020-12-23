شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: طلعت يوسف يقدم كرة هجومية راقية جدا وسيعيد الإسماعيلي لأمجاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع علاء وحيد المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، عن طلعت يوسف المدير الفني للفريق بعد الحديث عن اعتماده على الكرة الدفاعية في طريقة اللعب.

قال وحيد في تصريحات اعلامية ، إن طلعت يوسف يقدم كرة هجومية راقية وظهرت مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي وقادر على إعادة الإسماعيلي لأمجاده ويجعله منافسا قويًا على كل البطولات.

وتابع أن كل الظروف مهيئة لطلعت يوسف لكي يبدع ويتألق، مشيرًا إلى أن تغيير المدربين أثر بالسلب على طريقة لعب الإسماعيلي المعروفة عنه. لفت إلى أن الإسماعيلي سيعلن اسم المدرب المساعد قريبًا جدًا.