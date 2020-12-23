شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يشيد بالأداء الرجولي للاعبي المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة بالأداء الرجولي للاعبي فريقه في مباراتهم المهمة اليوم أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز والتى حسمها الفريق لصالحه بهدفين مقابل هدف وحقق علي إثرها فوزه الأول هذا الموسم
وراهن جلال، علي أن قدرة لاعبيه علي مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة والجولات القادمة في الدوري بعدما استعادوا الثقة وحققوا اول فوز مؤكداً أن التوفيق الحظ تخلي عن فريقه في البداية.
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