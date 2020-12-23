شكرا لقرائتكم خبر عن عزل تام لطارق حامد ومحمو علاء في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الثنائي طارق حامد، ومحمود علاء، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بتطبيق برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا بعد إصابتهما بشكل رسمي بالفيروس وفقا لنتجية اخر مسحة اجراها الفريق. وقام اللاعبان بتطبيق العزل في المنزل بعد إخطارهما رسمياً بايجابية المسحة ويقوم الدكتور محمد اسامة طبيب الزمالك بالتنسيق مع اللاعبان ومنحهما الجرعات الخاصة بالعلاج والأدوية المساعدة للمناعة وبعض الفيتامينات في محاولة لمساعدتهما علي الشفاء في أسرع وقت ممكن . الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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