شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فتحي: المقاولون قادر علي التأهل من تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الفريق على قدرة اللاعبين على تخطي عقبة النجم الساحلي في مباراة الإياب لدور الـ32 لبطولة كاس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية المقررة في الخامس من يناير المقبل في تونس

ويحتاج المقاولون، للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب للتاهل لدور الـ32 المكرر ببطولة كاس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وقال فتحي: «التعادل اليوم نتيجة غير مرضية لفريقه ولكنها مقبولة في ظل النقص العددي والظروف الاستثنائية التي خاض فيها الفريق للمباراة» .