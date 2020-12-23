شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يكسب العين.. الاتفاق يكتسح الفيصلي .. وضمك يفوز بديربي عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب فريق الوحدة على ضيفه العين 2ـ1، في حين قلب ضمك تأخره بهدف أمام أبها إلى فوز 2-1 في ديربي عسير ضمن المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما اكتسح الاتفاق مضيفه الفيصلي 3-0.

الوحدة والعين

تقدم الوحدة بهدف عن طريق هيرناني خورخي سانتوس في الدقيقة 25، لكن بعد ثلاث دقائق أدرك أمادو موتاري التعادل للعين.

وحسم الوحدة الفوز بهدف عكسي سجله حسن الحربي لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 12 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد العين عند 7 نقاط في المركز الـ14.

أبها وضمك

تقدم أبها بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق كريم العواضي، لكن المدافع الأرجنتيني سيرخيو خافيير فيتور أدرك التعادل لضمك في الدقيقة 37، ثم خطف مازن أبوشرارة هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وحقق ضمك فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وست هزائم ليرفع رصيده إلى سبع نقاط لكنه ظل في المركز الأخير.

وتعرض أبها للهزيمة الرابعة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع.

الاتفاق والفيصلي

حقق الاتفاق فوزا كبيرا على مضيفه الفيصلي 3-0 حملت توقيع التونسي نعيم سليتي في الدقيقة 24، والسلوفاكي فيليب كيس من ضربة جزاء في الدقيقة 69، والمغربي وليد أزارو في الدقيقة 90.

ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن الفيصلي صاحب المركز السابع.

كيف فاز ضمك؟

التحضير الجيد للمباراة.

طريقة لعب أبها مكشوفة.

إغلاق المناطق الخلفية.

الارتداد السريع للاعبين.

التفوق في الكرات الثابتة.

لماذا خسر أبها؟