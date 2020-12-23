شكرا لقرائتكم خبر النصر يبدأ غربلة فريقه بمحترف أوزبكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين الصورة الفنية للفريق، بدأ نادي النصر تحركات جادة لتغيير خارطة الكروية داخل الفريق الكروي الأول في فترة الميركاتو الشتوي المقبل، من خلال استبدال الثلاثي الأجنبي المغربي نورالدين أمرابط والبرازيلي مايكون بريرا والكوري الجنوبي كيم جين سو الذي تعرض لإصابة بالغة في لقاء الرائد قبل الماضي، باللاعبين من بينهم دولي أوزبكي، والإبقاء على الأرجنتيني بيتي مارتنيز والبرازيلي بيتروس.

وأبانت مصادر مطلعة التوجه إلى عدم استمرارية حارس الفريق الأسترالي برادلي جونز لموسم آخر، وربما يغادر في فترة الشتاء، وسيكون اعتماد النصر على حارسه وليد عبدالله بعد تضاؤل منافسة الفريق على بطولة الدوري للموسم الكروي الحالي، إضافة إلى الحارس المعار لنادي العين أمين بخاري وزميله نواف العقيدي.

من ناحية ثانية يقيم مهاجم الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله اليوم وليمة عشاء لأعضاء الفريق الكروي الأول، في إطار تعزيز الأجواء الأسرية والأخوية بين اللاعبين، وأثبتت الفحوصات الطبية سلامته بعد الكدمة التي تعرض لها في لقاء الباطن الماضي.

وسيكون حمدالله في مقدمة اللاعبين الذي سينازلون فريق ضمك في الجولة المقبلة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن نال الجميع راحة يوم.

لاعبون يغادرون في الشتوية: