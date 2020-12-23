شكرا لقرائتكم خبر الدوسري يحقق المركز الأول بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجاء الكويتي عبدالله التويجري في المركز الثاني، فيما حل تركي الحقباني في المركز الثالث، وعبدالمجيد الجريسي في المركز الرابع، وشركة حرش العراقيب للمواشي في المركز الخامس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق سحمي الدوسري المركز الأول في فئة «فردي دق» للون «الوضح» أمس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة.وجاء الكويتي عبدالله التويجري في المركز الثاني، فيما حل تركي الحقباني في المركز الثالث، وعبدالمجيد الجريسي في المركز الرابع، وشركة حرش العراقيب للمواشي في المركز الخامس.

كانت هذه تفاصيل خبر الدوسري يحقق المركز الأول بمهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.