الاتحاد يخسر رودريغيز في الكلاسيكو وكاريلي ينفي تمديد عقده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره الرائد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وتراجع الاتحاد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يأتي الرائد بالمركز الثاني عشر بـ11 نقطة.

وأبدى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فابيو كاريلي سعادته بالعمل في النادي، وبالتعامل الذي يجده من مجلس الإدارة والجهاز الإداري المعني بالفريق الأول، ومن اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب.

وأشار إلى رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق بعض الاستراتيجيات والخطط والأهداف التي رسمها مع الجهاز الإداري للفريق ومع مساعديه الفنيين.

ولعل أبرز الأهداف التي ينشدها هي المنافسة وبقوة لتحقيق كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لاسيما وأن الفريق على بعد خطوة من النهائي، إضافة إلى المنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الوصول لدور الثمانية بعد تغلبه على الوحدة بنتيجة 3-0، حيث سيلاقي فريق نادي الفتح.

ونفى كاريلي أي مفاوضات بينه وبين إدارة النادي حدثت خلال الأيام الماضية لبحث مسألة تمديد عقده.

وعن غضب حمد آل منصور بعد تبديله، وعدم مصافحته له عند خروجه، قال كاريلي «إيجابيات حمد آل منصور أكثر من سلبياته، والمشكلة انتهت بعد مصافحتي له في غرفة الملابس.. أخرجته بسبب مستواه في بعض اللقطات خلال المباراة».

ويذكر أن إدارة الحائلي تعاقدت مع كاريلي في فبراير الماضي لمدة عام ونصف.

من جهة أخرى أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها جاري رودريغيز جناح نادي الاتحاد، حاجته من 10 أيام إلى أسبوعين للعلاج والتأهيل، قبل العودة للملاعب من جديد، ليتأكد غيابه عن الكلاسيكو.

الاتحاد مع كاريلي: