تأجيل سباق القدرة والتحمل إلى ديسمبر 2021

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وجاء هذا الإجراء التزاما بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية، التي تمنع الحضور الجماهيري في عدد من الفعاليات الرياضية، وحرصا على الحضور الجماهيري الكبير الذي حظيت به النسخ السابقة من سباق القدرة، وعلى المشاركة الآمنة للفرسان في السباق.وكانت الهيئة والاتحاد قد أعلنا النسخة القادمة من سباق القدرة والتحمل عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، استنادا إلى تاريخ الفروسية وركوب الخيل في العلا الذي يمتد لآلاف السنين، حيث تبرز الخيول في الفن الصخري والنقوش على الأحجار في جبل عكمة وجبل العقرة في العلا بأشكال وأساليب فنية مختلفة.
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