شكرا لقرائتكم خبر تأجيل سباق القدرة والتحمل إلى ديسمبر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية موعد انطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) المقرر إقامته الشهر المقبل في العلا، حيث تم تحديد 4 ديسمبر 2021م موعدا جديدا لانطلاق السباق كإجراء احترازي بسبب مخاطر فيروس كورونا

وجاء هذا الإجراء التزاما بتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية، التي تمنع الحضور الجماهيري في عدد من الفعاليات الرياضية، وحرصا على الحضور الجماهيري الكبير الذي حظيت به النسخ السابقة من سباق القدرة، وعلى المشاركة الآمنة للفرسان في السباق.

وكانت الهيئة والاتحاد قد أعلنا النسخة القادمة من سباق القدرة والتحمل عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، استنادا إلى تاريخ الفروسية وركوب الخيل في العلا الذي يمتد لآلاف السنين، حيث تبرز الخيول في الفن الصخري والنقوش على الأحجار في جبل عكمة وجبل العقرة في العلا بأشكال وأساليب فنية مختلفة.