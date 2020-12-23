شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المبارزة يدعم استضافة الشارقة لبطولة عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اجتماعاً تنسيقياً مع المسؤولين في نادي الشارقة الرياضي، في إطار سلسلة اجتماعات الاتحاد مع أندية الدولة بهدف بحث إجراءات عودة نشاط المبارزة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد موقفه الداعم لمساعي الشارقة من أجل استضافة إحدى البطولات العالمية في الإمارة الباسمة خلال عام 2022، خاصة أن دبي سوف تستضيف بطولة كأس العالم للمبارزة للسيدات خلال عام 2021.

حضر الاجتماع المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، والدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي ،أمين عام اتحاد المبارزة، وإبراهيم خالد مدير الاتحاد وعلي حسن البلوشي مدير إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة وسلطان المازمي إداري فريق المبارزة بالنادي.

وأثنى المهندس الشيخ سالم القاسمي على جهود نادي الشارقة ودعم مجلس إدارته ورعايته للعبة وتوفيره جميع المقومات للارتقاء بها، الأمر الذي أسهم في تحقيق النادي لقفزات نوعية أهلته ليصبح في مصاف الأندية الأكثر تطوراً في اللعبة، مؤكداً أن فريق المبارزة بالنادي ينتظره مستقبل واعد.

من جانبه، قدم سليمان الهاجري خالص الشكر والتقدير إلى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على جهوده المتميزة وقيادته للاتحاد وفق خطط واستراتيجيات حققت العديد من الإنجازات للمبارزة الإماراتية محلياً وخليجياً وعربياً وآسيوياً.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن الاجتماع يدشن سلسلة من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد مع مختلف الأندية لبحث عودة النشاط للعبة المبارزة.

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